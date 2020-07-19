Необычную миссию пришлось выполнять орнитологам национального парка "Нижняя Кама". Им природоохранные структуры республики передали трех птенцов солнечного орла. Версия их появления - житель Арского района нашел их две недели назад, кормил, а затем решил передать в местное лесничество.

"Надо было срочно решать проблему их спасения, - рассказал орнитолог Ринур Бекмансуров. - Решил подсадить их по отдельности в жилые гнёзда в новые семьи. Выбрал ближайшие три гнезда, которые проверял на днях и кольцевал там птенцов. Подселенцев также окольцевал, подкормил и с запасом еды подсадил в разные гнезда, где уже были по 2 птенца."

Наблюдение показало, что во всех трех случаях родители были на охоте. Так что процесс подселения прошел без них, а хозяева гнезд - птенцы, рожденные в этом гнезде, на новеньких не отреагировали. Они были сытыми, с полными зобами. "Подселенцы" сразу же начали глотать предложенную Бекмансуровым еду. Смели все, что им предложили, доели и остатки прежней добычи орлов. Все птенцы примерно одного возраста.

Орнитолог надеется, что "усыновление - подселение" прошло успешно, новых птенцов примут новые родители. Они не только докормят их как своих, но и научат охотиться

"Хотя нагрузка на них прибавится. - отметил Бекмансуров. - Примерно через неделю проверю эти гнезда и тогда будет понятно."