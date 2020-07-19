АО «Транснефть-Прикамье» намерено обратиться в прокуратуру из-за участка дороги возле жилого массива «Брайт Парк», который проходит над магистральными нефтепроводами «Альметьевск – Горький-3» и «Альметьевск – Горький-2». В компании считают, что проезд большегрузов по этому участку может повредить трубопровод, в результате чего на поверхность выльется несколько тонн нефти. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного инженера компании «Транснефть-Прикамье» Эдуард Ишалин.

Он отметил, что сейчас в охранной зоне магистрального нефтепровода пытаются организовать постоянную дорогу к жилому комплексу «Брайт Парк». Трубы, которые проходят под этой дорогой, имеют диаметр 800 и 1000 мм, идущая внутри нефть находится под давлением.

«И по этому участку, над которым сделали дорогу, ездят большегрузные машины, бетоновозы. Раньше по этой дороге ездили легковые машины, еще тогда мы связались с застройщиком жилого массива, чтобы они взяли у нас технические условия и произвели усиление дороги. Но с прошлого декабря вопрос так и не был решен», – отметил Ишалин.

Он добавил, что для безопасного передвижения над трубопроводом необходима установка специального кожуха. Отсутствие защиты труб грозит опасными последствиями.

«Если трубу продавит, оттуда хлынет нефть под давлением 55 атмосфер», – подчеркнул Эдуард Ишалин.

По его словам, в худшем случае на поверхность может быть выброшено до 11,4 тонны нефти, которая разольется на площади более 6,6 гектара. Чтобы этого не произошло, специалисты «Транснефть-Прикамья» еще 15 июля установили заграждения на проблемном участке дороги – бетонные блоки, сигнальную ленту и насыпной вал.

«Но уже на следующий день неизвестные разобрали заграждения. И блоки, и грунт растаскали. Сейчас по трубе опять проезжают бетономешалки, это автомобили весом в 15–20 тонн. Временная дорога превратилась в магистраль для большегрузов», – объяснил Ишалин.

В завершение разговора он заметил, что уже на следующей неделе представители АО «Транснефть-Прикамье» намерены обратиться в прокуратуру, чтобы поставить ситуацию под контроль правоохранителей.

«Потому что по-другому изменить ситуацию мы не в состоянии», – резюмировал Эдуард Ишалин.