В Татарстане у работающих пенсионеров с 1 августа вырастет пенсия

Всех работающих пенсионеров с 1 августа ожидает очередная индексация пенсий, напомнили в Пенсионном фонде. Она проходит ежегодно, а увеличение не может составлять более трех пенсионных баллов, пишет "Российская газета".

Таким образом, при стоимости балла в этом году 93 рубля максимальная прибавка составит 279 рублей, сообщают в ПФР. Напомним, что если гражданин продолжает работать после выхода на пенсию, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.