В новом учебном году российские школы откажутся от традиционного формата линеек в День знаний. Об этом со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова пишет Минобрнауки РТ.

По словам Кравцова, из-за ситуации с распространением коронавируса до 1 января 2021 запрещены массовые мероприятия в школах и детсадах, поэтому линейка 1 сентября пройдет в новом формате. Как именно это будет выглядеть, министр не уточнял.

"У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, учителя, и начнётся образовательный процесс, но с определёнными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что школы страны начнут новый учебный год в традиционном формате, однако в России будут испытывать и дистанционное обучение.