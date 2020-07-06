В Казани пожилой мужчина утонул в Волге, его тело нашли горожане.

По данным МЧС Татарстана, 5 июля в 18:10 в ведомство поступило сообщение о пропаже мужчины. Заявитель рассказал, что пенсионер 1948 года рождения ушел на рыбалку 30 июня и с тех пор не выходил на связь.

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2 обнаружили автомобиль пропавшего мужчины на берегу реки Волга. Тело нашли местные жители в прибрежных камышах. Дежурная смена спасателей совместно с инспекторами Центра ГИМС выдвинулись на мотолодке «Чибис» в район обнаружения тела погибшего. По прибытию на место дежурная смена транспортировала тело погибшего до берега и извлекла из воды.

Причины происшествия выясняются.