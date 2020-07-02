ЦИК Татарстана рапортует об отлично прошедшем голосовании, а казанцы отметили нарушения

Жители Казани пожаловались на ряд нарушений, которые они заметили на голосовании по поправкам в Конституцию. Одна из девушек, с которой мы поговорили, рассказала, что у нее даже паспорт не спросили. "Вместо меня может проголосовать кто угодно?" - задается она вопросом. В ЦИК РТ пообещали прокомментировать все неясности.

Завтра вечером казанцы смогут наблюдать салют

Около Чаши организуют салют в честь того, что Казани присвоили звание "Город трудовой доблести". Всего звание получили 20 городов России. Интересно, во всех ли власти будут салютовать в честь этого события?

В Татарстане задержали полицейского, который изнасиловал 16-летнюю девочку

Мужчина пригласил ее на свидание, усадил в свою машину и... далее понятно. В МВД уже прокомментировали данную ситуацию. Наказан не только сам сотрудник ДПС (ныне бывший), но и руководство.

Виновен или невиновен? В Казани судят мужчину, якобы причастного к расстрелу машины с подростками в 2011 году

Обвинение (основанное на показаниях, полученных в отделе полиции "Дальний", где их выбивали пытками) вину доказывает, адвокаты жителя города привели ряд аргументов, которые свидетельствуют о невиновности. Корреспондент ProKazan.ru поговорил с адвокатами обвиняемого, его женой и свидетелями задержания. Запутанное и сложное дело, хочется верить, что справедливость восторжествует.

Власти Татарстана прокомментировали возможность очередных послаблений

Лилия Галимова снова напомнила, как именно принимают решения о снятии ограничений в республике, и рассказала, способствует ли текущая ситуация их снятию.