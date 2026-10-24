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Учёные выяснили, как древний ретровирус мог повлиять на развитие мозга человека

Служба новостей Автор статьи
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Исследователи из Швеции и США изучили древний ретровирус шимпанзе и обнаружили ген LINC00662, который активно работает в клетках человеческого мозга, но подавлен у этих приматов. Открытие может помочь лучше понять молекулярные механизмы эволюции нервной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лундский университет.

Научный сотрудник университета Патрисия Гердес пояснила, что ген LINC00662 активен в лабораторных моделях человеческих нейронов. В аналогичных культурах клеток шимпанзе он не проявляет активности. Учёные установили, что с подавлением гена связан ретровирус PTERV1, встроившийся в геном предков шимпанзе миллионы лет назад.

Несмотря на сходство геномов человека и шимпанзе примерно на 99%, развитие их нервных систем имеет существенные различия. По мнению исследователей, объяснить их можно не только генетическими изменениями, но и эпигенетическими процессами, которые регулируют активность ДНК.

Ретровирус PTERV1, предположительно, начал распространяться в геноме предков шимпанзе от 1,5 до 5 миллионов лет назад. В настоящее время в их ДНК насчитывается около 150 копий вируса. Некоторые из них расположены на 19-й хромосоме, имеющей значение для развития мозга.

Для проверки влияния вируса учёные создали модели мозга человека и шимпанзе на основе стволовых клеток. Сравнение показало, что PTERV1 подавляет активность гена LINC00662. Это связано с уменьшением количества формирующихся нервных окончаний и замедлением развития нервной системы.

У человека ген особенно активен на седьмой–одиннадцатой неделях эмбрионального развития. У шимпанзе его работа блокируется эпигенетическими метками из-за близкого расположения вирусной копии.

Исследователи считают, что изучение взаимодействия древних вирусов с геномом может раскрыть дополнительные особенности эволюции человеческого мозга и помочь понять некоторые механизмы развития неврологических заболеваний, сообщает "Самара Онлайн 24".

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