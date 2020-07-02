В Татарстане задержали экс-полицейского, который изнасиловал 16-летнюю студентку и три месяца находился в розыске. Об этом пишет телеграм-канал "Зона права".

"Инспектор ГИБДД Радик Бадретдинов в феврале 2020 года познакомился с девушкой и пригласил её на свидание. После того, как парочка встретилась, мужчина усадил студентку в личное авто и изнасиловал. Доверчивая девушка написала заявление по факту произошедшего, однако сразу задержать насильника не удалось - инспектор скрылся после того, как обо всём узнали. В ведомстве поведение сотрудника посчитали порочащим честь и уволили", - говорится в тексте сообщения.

Указано также, что Бадретдинову предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".