Японцы прячут целую тарелку риса под тонким омлетом: разрезаешь золотистую оболочку — а внутри полноценный ужин

Снаружи — аккуратный золотистый омлет, а внутри скрывается целая порция риса с курицей, овощами и ароматным соусом. В Японии такое блюдо называют омурайсу (omurice). Его часто готовят дома и подают в небольших кафе, где привычные продукты превращаются в эффектный ужин.

Секрет омурайсу не в сложной технике, а в сочетании двух простых блюд. Сначала рис обжаривают с начинкой, затем накрывают тонким яичным омлетом. Получается сытно, красиво и совсем не похоже на обычную яичницу.

Какие продукты понадобятся

На 2 порции:

варёный рис — 300 г;

куриное филе — 200 г;

яйца — 4 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

морковь — ½ шт.;

зелёный горошек — 50 г;

кетчуп — 3 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для омурайсу особенно удобен заранее сваренный и охлаждённый рис. Он меньше слипается при жарке. Подойдёт круглозёрный или среднезёрный рис, который хорошо держит форму.

Как приготовить японский омурайсу

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Лук измельчите, морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите курицу и обжаривайте 4–5 минут, периодически помешивая. Добавьте лук и морковь. Готовьте ещё 3–4 минуты, пока овощи не станут мягче. Всыпьте зелёный горошек, добавьте кетчуп и перемешайте. Прогрейте всё около минуты. Переложите в сковороду варёный рис. Разделите комочки лопаткой и хорошо перемешайте с курицей и овощами. Обжаривайте ещё 2–3 минуты, пока рис полностью не прогреется, а курица не будет готова внутри. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите рисовую начинку на две порции и выложите на тарелки в форме продолговатой горки. Для первого омлета разбейте два яйца в миску, добавьте столовую ложку молока и щепотку соли. Перемешайте вилкой до однородности. Разогрейте небольшую сковороду с половиной сливочного масла на среднем или умеренно слабом огне. Влейте яичную смесь и быстро распределите её по дну. Когда нижняя часть схватится, а верх перестанет быть жидким, снимите сковороду с огня. Осторожно накройте омлетом первую порцию риса, подогнув края вниз. Повторите со второй порцией. При желании украсьте омурайсу тонкой полоской кетчупа и сразу подавайте.

На приготовление уйдёт около 25–30 минут, если рис уже сварен.

Почему в Японии рис прячут под омлетом

Омурайсу появился под влиянием западной кухни, но со временем стал привычным японским домашним блюдом. Само название образовано от английских слов omelette и rice.

В классическом домашнем варианте рис часто обжаривают с кетчупом, курицей и луком. Получается слегка сладковатая, насыщенная начинка, которая хорошо сочетается с нежными яйцами.

Омлет здесь нужен не только для красоты. Он добавляет блюду мягкости и объединяет рис с начинкой в одну порцию.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для первого омурайсу не пытайтесь заворачивать рис прямо на сковороде. Гораздо проще сформировать горку риса на тарелке, а затем накрыть её готовым тонким омлетом. Так яичная оболочка останется целой, а блюдо получится аккуратным.

Главная ошибка — слишком толстый омлет

Если вылить много яичной смеси на маленькую сковороду, получится плотная яичная лепёшка, которую трудно красиво уложить поверх риса.

Для омурайсу лучше готовить тонкий, эластичный омлет. Он должен легко сгибаться, не ломаясь по краям.

Важно также не передерживать яйца на огне. Сильно зажаренный омлет становится сухим и хуже принимает нужную форму.

Поэтому используйте умеренный нагрев и снимайте сковороду с плиты сразу после того, как яйца полностью схватятся.

Можно ли использовать вчерашний рис

Да, охлаждённый рис даже удобнее для этого блюда. Его зёрна становятся более плотными, поэтому при обжаривании они легче отделяются друг от друга.

Но важно соблюдать правила хранения. Варёный рис необходимо быстро охладить после приготовления и убрать в холодильник. Если он долго стоял при комнатной температуре, использовать его нельзя: в рисе могут размножаться бактерии, в том числе Bacillus cereus, а повторный нагрев не всегда устраняет связанные с ними риски.

Для омурайсу берите только правильно хранившийся рис и прогревайте его до горячего состояния.

Чем заменить курицу

Омурайсу легко приспособить под продукты, которые уже есть в холодильнике.

Вместо курицы можно использовать предварительно приготовленную индейку, грибы или небольшое количество ветчины. Для овощного варианта подойдут сладкий перец, кукуруза и зелёный горошек.

Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте к рису немного соевого соуса. Но не переборщите: кетчуп уже придаёт начинке яркий вкус.

Существует и вариант с соусом демиглас, которым поливают готовый омлет. Однако для домашнего приготовления обычного кетчупа вполне достаточно.

Как подавать японский омурайсу

Традиционно блюдо подают сразу после приготовления, пока омлет остаётся нежным, а рис — горячим.

Сверху можно нарисовать кетчупом полоски или зигзаги. В японских кафе такое оформление давно стало узнаваемой особенностью омурайсу.

В качестве дополнения подойдёт простой салат из огурцов, помидоров или свежей капусты. Отдельный гарнир не нужен: внутри омлета уже находится полноценная порция риса с мясом и овощами.

Японский омурайсу показывает, как эффектно можно подать самые привычные продукты. Вместо отдельной тарелки риса и обычного омлета получается золотистый конверт с горячей начинкой — простой ужин, который выглядит почти как блюдо из ресторана.

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