Лайфхаки

Горбуша за час: как сделать нежную закуску без лишних трат

Роман Медников Автор статьи
Как быстро засолить горбушу, чтобы она получила...

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С дорогой красной рыбой перед праздниками всё предсказуемо: ценник бодрит сильнее, чем шампанское. Но это не строгая наука, а скорее удачный кухонный приём: многие замечают, что обычная горбуша после быстрого посола и небольшого количества масла становится заметно мягче и сочнее. Я тоже сначала сомневался, потому что горбуша часто выходит суховатой, но этот способ оказался вполне рабочим для домашнего стола.

Почему именно горбуша и в чём смысл способа

У горбуши есть один известный недостаток: она менее жирная, чем сёмга или форель. Из-за этого после обычной засолки кусочки иногда получаются плотными и не слишком выразительными. Но если нарезать рыбу тонко, ненадолго опустить в насыщенный рассол, а потом дать ей полежать с небольшим количеством растительного масла, текстура становится гораздо приятнее.


  • Горбуша обычно стоит заметно дешевле, а на закуску её хватает надолго;

  • тонкая нарезка помогает соли проникнуть быстрее и равномернее;

  • краткий рассол даёт вкус, но не успевает сделать рыбу слишком жёсткой;

  • небольшое количество масла смягчает вкус и убирает ощущение сухости.

Я нашёл похожий приём на одном из российских сайтов о домашней кухне и решил проверить без лишних ожиданий. В моём случае главное было не передержать рыбу в рассоле: однажды я отвлёкся, и вкус уже ушёл в слишком солёную сторону.

Лайфхак: если разделывать рыбу неудобно, дайте ей оттаять не полностью. Слегка подмороженное филе режется ровнее, и тонкие ломтики получаются без лишней возни.

Как подготовить рыбу, чтобы не испортить результат

На этом этапе лучше не торопиться. Аккуратная подготовка сильно влияет на итог: если ломтики будут слишком толстыми или рваными, рассол подействует неравномерно. У меня это получилось легко, когда рыба была ещё плотной, а не мягкой после полной разморозки.


  • Сначала с тушки убирают голову, хвост и плавники;

  • затем рыбу разрезают вдоль хребта на два филе;

  • рёберные кости срезают ножом, а мелкие косточки удобнее убрать пинцетом;

  • кожу можно оставить, но для быстрой подачи проще снять её сразу;

  • ломтики лучше делать тонкими, около 4–5 миллиметров.

Слишком толстые куски я бы не советовал: снаружи они уже солёные, а внутри ещё бледные по вкусу. А вот тонкие пластинки потом удобно сразу положить на хлеб, в тарталетки или на небольшую праздничную тарелку.

Лайфхак: заранее подготовьте плоский контейнер, бумажные полотенца и пинцет. Когда всё лежит под рукой, кухня не превращается в хаос, а сама работа занимает около 10–15 минут.

Быстрый рассол: что важно не перепутать

Для этого способа используют насыщенный рассол комнатной температуры. В исходном рецепте на 1 литр воды берут 4 столовые ложки крупной соли без горки, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку смеси перцев горошком и 2 лавровых листа. Всё нужно размешать до растворения соли и сахара.


  • Вода подойдёт кипячёная или фильтрованная;

  • соль лучше брать крупную поваренную;

  • перец и лавровый лист дают лёгкий аромат, но не перебивают вкус рыбы;

  • кусочки должны быть полностью покрыты рассолом;

  • время выдержки — около 40 минут.

Вот здесь и кроется главная тонкость. Кажется, что если подержать подольше, будет только лучше, но с горбушей это работает не всегда. Нежное филе быстро набирает соль, и лишние 10–15 минут уже заметны.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я делала такую горбушу к семейному ужину и боялась, что получится сухо. Но тонкая нарезка и короткий рассол действительно меняют вкус: рыба стала мягче, и на бутербродах ушла быстрее, чем я ожидала».

Как довести закуску до мягкой текстуры

После рассола кусочки важно хорошо обсушить бумажными полотенцами. Это мелочь, но без неё масло потом ложится неровно, а в контейнере появляется лишняя жидкость. Я один раз поленился, и результат был уже не таким аккуратным.


  • Обсушенные ломтики укладывают слоями в стеклянный или эмалированный контейнер;

  • каждый слой слегка смазывают растительным маслом без запаха;

  • масла нужно немного, чтобы подчеркнуть текстуру, а не утопить в нём рыбу;

  • после этого контейнер закрывают и убирают в холодильник примерно на 20 минут.

Именно после этого короткого отдыха вкус становится более цельным, а сухость заметно уходит. Конечно, горбуша не превращается магическим образом в дорогую рыбу, но как праздничная закуска она выглядит очень достойно. Особенно если подать её с творожным сыром, на небольших бутербродах или в тарталетках.

Лайфхак: не лейте масло прямо из бутылки. Лучше распределить его кисточкой или чайной ложкой понемногу, тогда рыба не будет тяжёлой и жирной на вкус.

Как подать и где этот способ особенно удобен

Мне нравится, что такая закуска не требует сложной подачи. Она выглядит нарядно даже на самой обычной тарелке, если не перегружать её лишними украшениями. Да и готовить её удобно именно к празднику, когда каждая свободная минута на кухне на счету.


  • Для бутербродов подойдёт хлеб, творожный сыр и тонкий ломтик рыбы;

  • для тарталеток лучше нарезать кусочки ещё мельче;

  • на общей тарелке рыбу можно выложить веером;

  • если готовите заранее, храните закуску в закрытом контейнере в холодильнике;

  • подавать лучше небольшими порциями, чтобы рыба не лежала на столе слишком долго.

Этот способ удобен ещё и тем, что не требует редких продуктов. Всё довольно простое: рыба, вода, соль, сахар, немного специй и масло. Когда я пробовал сделать такую закуску впервые, больше всего времени ушло даже не на сам посол, а на аккуратную разделку.

Если нужен понятный и не слишком дорогой вариант для праздничного стола, горбуша в быстром рассоле вполне справляется. Здесь важны три вещи: тонкая нарезка, короткое время в рассоле и немного масла после обсушивания. Чуда ждать не стоит, но результат получается действительно удачным. Для домашнего праздника это как раз тот случай, когда без лишних затрат выходит вкусно и аккуратно.

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