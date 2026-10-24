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Как понять, что телефон или компьютер взломали: советы эксперта

Служба новостей Автор статьи
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Необычно быстрое снижение заряда батареи, самопроизвольное включение беспроводных функций и неизвестные программы могут свидетельствовать о взломе электронного устройства. На какие сигналы обратить внимание и что делать при обнаружении подозрительной активности, 24 октября объяснил специалист по информационной безопасности Саркис Шмавонян. Он руководит группой по работе с образовательными учреждениями в компании «Киберпротект», сообщает издание «Известия».

Эксперт отметил, что обычному пользователю необязательно изучать технические журналы устройства. Вместо этого стоит следить за изменениями в его работе. В частности, насторожить должны быстрая разрядка аккумулятора при небольшой нагрузке, перегрев, замедление системы, неожиданные всплывающие окна и появление приложений, которые пользователь не устанавливал.

Еще один тревожный сигнал — уведомления о входе в аккаунты, смене паролей или проведении операций, которых владелец учетной записи не инициировал.

При подозрении на компрометацию устройства специалист рекомендует сначала отключить Wi-Fi и мобильный интернет, чтобы прекратить возможную связь вредоносного ПО с злоумышленниками. Затем необходимо проверить устройство антивирусом и удалить обнаруженные угрозы. Если симптомы не исчезнут, может потребоваться сброс до заводских настроек. После этого следует сменить пароли от всех важных сервисов и проверить историю активности аккаунтов.

Для дополнительной защиты Шмавонян советует использовать многофакторную аутентификацию и регулярно копировать важные данные на внешний жесткий диск, флешку или отдельный SSD. По его словам, резервная копия может помочь восстановить информацию после атаки с использованием программы-вымогателя.

Рекомендации по цифровой безопасности ранее опубликовало и ГУ МВД России по Москве. Полиция призвала осторожнее общаться с незнакомыми людьми, не раскрывать личные данные, включать двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирус и отключать автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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