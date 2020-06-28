Смертельная авария в Татарстане: водитель врезался в столб и сгорел заживо

Смертельное ДТП произошло сегодня около восьми утра 28 июня в Лаишевском районе.

Автомобиль Ниссан-Навара не справился управлением на участке между СНТ "Аэропорт" и СНТ "Весна", в результате чего легковушка врезалась в столб и загорелась.

По данным МЧС, автомобиль полностью сгорел. В транспортном средстве на момент ДТП находились два человека. Сорокапятилетний водитель погиб на месте. Пассажиру 1957 года рождения была оказана медицинская помощь.

По данным МЧС, причиной возгорания стал удар в столб ЛЭП

Напомним, что сегодня в Татарстане в результате еще одной ДТП, не справившись с управлением, погиб водитель автомобиля "Фольксваген".