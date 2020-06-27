В Татарстане сильным ветром снесло крышу детского сада

Сегодня сильным ветром в Кукморском районе Татарстана сорвало крышу у детского сада.

По данным МЧС РТ, инцидент произошел в Кукморе, по адресу улица Вахитова, дом 7. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное повреждение кровли детского сада «Березка» на площади 280 кв.м. Погибших, пострадавших нет.

Также разгул стихии сегодня привел к отключению электроэнергии в 40 населенных пунктах республики. Ранее синоптики прогнозировали ветер со скоростью до 27 метров в секунду.