С 1 июля девять городских автобусов временно изменят свой маршрут. Об этом сообщают в Комитете по транспорту.

Так, до 19 июля автобусы №№5, 34, 46 и 63 будут двигаться в обратном направлении по проспекту Победы, улицам Ахтямова, Жиганова, проспекту Камалеева, улице Академика Сахарова, далее по маршрутам.

Также до 19 июля автобусы №45 и №89 будут следовать в обратном направлении по проспекту Победы, улицам Закиева, Фучика, далее согласно маршрутам.

Кроме того, с 1 июля автобусы №№30, 31, 77 будут следовать в прямом направлении по проспекту Победы, улицам Минская, Фучика, далее как обычно.

Изменения в движении связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена от станции метро "Улица Фучика" до станции "Улица Академика Сахарова".