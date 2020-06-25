Казанцы заполонили пляжи озера Лебяжье. Здесь массово купаются, несмотря на запрет

С первых теплых дней в Казани экопарк Озеро Лебяжье оказался заполнен людьми. На момент действия масочного режима в парках в масках здесь не ходили, и несмотря на запрет, граждане купаются в водоеме.

Число желающих отдохнуть в парке, кажется, просто не позволяет им соблюдать дистанцию: по узким дорожкам одновременно пытаются пройти сотни казанцев. Буквально "под каждым кустом" здесь можно заметить компании с едой, алкоголем и кальянами, а также играющих вместе детей.

Напомним, что купание в водоемах Татарстана пока запрещено в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, также, как недопустимы массовые скопления людей.