В Роспотребнадзоре Татарстана заявили: одна маска от коронавируса не спасет
На ежедневных брифингах с участием замглавы Роспотребнадзора РТ и замминистра здравоохранения можно услышать что-то интересное. Например, заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина признала неэффективность использования только масок в борьбе с COVID-19.
В Челнах "все спокойно": в городе не будут вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса
На брифинге представитель Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в Автограде (выше, чем в среднем по республике), но сказала, что все стабильно и дополнительных мер не потребуется.
Галимзян Зарипов - автор призыва "не обманывать население о статистке заболеваемости COVID-19" - ушел с поста главы местного отделения Всемирного конгресса татар
Глава Набережночелнинского отделения Конгресса и в прошлом - главврач СПИД-центра покинул пост после письма Минниханову. Он говорил о том, что настоящие цифры по заболевшим совсем другие и призывал к усилению мер безопасности в городе. Спустя несколько дней он покинул должность.
В казанском салоне красоты произошел конфликт со стрельбой
Неизвестные пристали к сотруднице, пытались отобрать телефон, но тут за девушку заступился муж одной из клиенток. Как итог - лужицы крови на крыльце.
Врачи Татарстана дали первые отзывы на новый препарат от коронавируса
Татарстан стал одним из немногих регионов страны, где уже опробуют новое лекарство "Авифавир". В частности, его поставили в больницы Казани и Челнов, а сегодня были озвучены первые результаты использования.
комментарии
А в нынешней жизни я никчёмный едросс-клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя... Потому что едроссы везде проигрывают, и народ нас ненавидит. Хоть напоследок какую-нибудь мерзость сделаю.
А в нынешней жизни я никчёмный едросс-клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя... Потому что едроссы везде проигрывают, и народ нас ненавидит. Хоть напоследок какую-нибудь мерзость сделаю.
А в нынешней жизни я никчёмный едросс-клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя... Потому что едроссы везде проигрывают, и народ нас ненавидит. Хоть напоследок какую-нибудь мерзость сделаю.
А в нынешней жизни я никчёмный едросс-клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя... Потому что едроссы везде проигрывают, и народ нас ненавидит. Хоть напоследок какую-нибудь мерзость сделаю.