В Роспотребнадзоре Татарстана заявили: одна маска от коронавируса не спасет

На ежедневных брифингах с участием замглавы Роспотребнадзора РТ и замминистра здравоохранения можно услышать что-то интересное. Например, заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина признала неэффективность использования только масок в борьбе с COVID-19.

В Челнах "все спокойно": в городе не будут вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

На брифинге представитель Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в Автограде (выше, чем в среднем по республике), но сказала, что все стабильно и дополнительных мер не потребуется.

Галимзян Зарипов - автор призыва "не обманывать население о статистке заболеваемости COVID-19" - ушел с поста главы местного отделения Всемирного конгресса татар

Глава Набережночелнинского отделения Конгресса и в прошлом - главврач СПИД-центра покинул пост после письма Минниханову. Он говорил о том, что настоящие цифры по заболевшим совсем другие и призывал к усилению мер безопасности в городе. Спустя несколько дней он покинул должность.

В казанском салоне красоты произошел конфликт со стрельбой

Неизвестные пристали к сотруднице, пытались отобрать телефон, но тут за девушку заступился муж одной из клиенток. Как итог - лужицы крови на крыльце.

Врачи Татарстана дали первые отзывы на новый препарат от коронавируса

Татарстан стал одним из немногих регионов страны, где уже опробуют новое лекарство "Авифавир". В частности, его поставили в больницы Казани и Челнов, а сегодня были озвучены первые результаты использования.