Противники строительства МСЗ под Казанью заявили, что заключение международной экспертизы - фейк

В Татарстане противники строительства мусоросжигательного завода заявили, что международная экспертиза, которую недавно представили в правительстве республики, не является настоящей.

В качестве аргументов активисты приводят тот факт, что на сайте Минэкологии РТ документы, размещенные как результаты экспертизы Muller-BBM, помечены надписью черновик, подпись одного из экспертов и штамп, по их словам, вставлены в графическом редакторе, а сам документ является предварительным отчетом.

Кроме того, активисты указывают: предметом исследования в экспертизе является не проект МСЗ целиком, а расчеты рассеивания загрязняющих веществ, а основной параметр, который определяет состав образующихся в процессе сжигания выбросов - химический состав мусора, который будут сжигать под Казанью - не проанализирован.

К документам второй компании у активистов также нет доверия: оно представляет из себя письмо, адресованное адвокату. В нем, по замечанию татарстанцев, указано, что в проектных данных МСЗ отсутствуют сведения о выбросах соединений углерода (СО). На этот же факт ранее указывали результаты экспертизы МОБО "Принципъ".

"Настоящая международная экологическая экспертиза должна ответить на следующие вопросы:

какие вещества и в каких количествах будут образовываться при сжигании (при температурах 850-1260 градусов Цельсия) того мусора, которым планируют загружать МСЗ в Осиново?

какие вредные вещества и в каких количествах будут выбрасываться в окружающую среду в соответствии с проектируемой системой очистки?

какой химический состав, количество и класс опасности будут у образующихся в результате сжигания золошлаковых отходов?

соответствует ли проект МСЗ, предполагающий сжигание 94% мусора г.Казани, иерархии обращения с отходами, установленной законодательством ЕС?

соответствует ли нормам ЕС количество образующихся золошлаковых отходов (более 30% от исходной массы мусора)?

соответствует ли нормам ЕС решение по захоронению золошлаковых отходов без какой-либо предварительной обработки?", - считают казанские активисты.

Напомним, что после презентации экспертиз власти Татарстана дали разрешение на продолжение строительства завода.