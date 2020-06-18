Мужчину, который устроил в казанском аэропорту порносеанс, задержали. Им оказался житель Москвы, сообщают в МВД РТ.

"Молодой человек, находясь в одном из терминалов международного аэропорта Казани, воспользовался уязвимостью в программном обеспечении сенсорного экрана, осуществил переход на заведомо порнографический сайт и запустил воспроизведение видеоролика, содержащего материал порнографического характера", - пояснили в ведомстве.

Следственным отделом Казанского линейного управления МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Москвич вину признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ранее Сбербанк, на стенде которого и разместили ролики, прокомментировал ситуацию. В компании пояснили, что трансляция происходила на интернет-панели, а не на системном оборудовании, а после обнаружения проблемы работа стенда была остановлена.