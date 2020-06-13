В аэропорту Казани неизвестные запустили порнографические ролики на экране Сбербанка. Инцидент произошел вечером 11 июня, заметили это только утром 12 июня.

Видео уже разлетелось в социальных сетях, казанцы в комментариях упражняются в остроумии по поводу произошедшего.

"Наконец то что-то интересное показали"

"Для тех кто ооочень долго самолет ждет"

"Каждый по-своему справляется со стрессом перед взлётом"

"Блин, люди про самолёт, наверное забыли, от шока", - пишут пользователи соцсетей.

Сообщается, что первой ролик увидела сотрудница одного из магазинов, о чём незамедлительно сообщила группе быстрого реагирования. Пришедший на вызов сотрудник ГБР отключил питание экрана и сразу же сообщил начальству, которое вызвало наряд полиции. Как пишет Лайф, под подозрение попали четверо пассажиров, прилетевших в Казань накануне вечерним рейсом из Москвы.