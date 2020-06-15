16 июня у части жителей Вахитовского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Об этом информируют в мэрии города. Это связано с проведением работ по подключению водопроводов.

Так, с 9.00 16 июня до 6.00 17 июня воды не будет по адресам:

улица Максима Горького, 23/27, 24, 25/28, 26, 26а, 27, 28а, 28/17 (КНИТУ-КАИ), 32,

улица Карла Маркса, 68в, 70/10 (художественное училище), 72 (КНИТУ), 72 корпуса б, в, о,

улица Муштари, 27/1, 27/23, 28/25, 30, 30а,

улица Толстого, 6/30 (КГМУ).

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон +7(843)231-62-60.