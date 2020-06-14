Адвокат просит освободить потрошителя до суда, ссылаясь на то, что Айнур Харисов положительно характеризуется по месту работы и имеет престарелую мать, сообщает Kazan First

Защита Айнура Харисова, жестоко расправившегося в декабре 2019 года с женой и двумя детьми, ходатайствует об освобождении его до суда. Об этом сообщила бабушка погибших детей.

«Убийцу моей дочери и двух моих внуков хотят освободить до суда !!! Боюсь за жизнь моего единственного выжившего внука Никиту!!! Ночью 3 декабря 2019 трижды судимый Харисов жестоко и беспричинно убил троих моих близких людей, до этого времени находился под стражей до решения суда. Теперь, по ходатайству адвоката его могут отпустить на свободу!!! Прошу знающих людей помочь и не допустить повторения трагедии!!!» - сообщила Лидия Маслова, мать убитой Ангелины и бабушка убитых Харисовым мальчиков.

В доказательство женщина опубликовала апелляционную жалобу адвоката Харисова на постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Адвокат утверждает, что её подзащитный ранее не судим, положительно характеризуется по последнему месту работы, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида (от предыдущего брака, - прим. ред) и престарелую мать, страдающую тяжелыми хроническими заболеваниями, и просит отменить постановление Верховного суда РТ о продлении срока содержания под стражей Айнура Харисова. Адвокат просит избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.