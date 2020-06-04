В Татарстане на 4 июня зарегистрировано 3402 случая коронавируса, выздоровели 3130 человека, скончались 10 пациентов. Таким образом, число активных случаев болезни снизилось до 262. По данным оперштаба РТ, за минувшие сутки был выявлен 51 новый случай, выписаны по выздоровлению 139 пациентов.

Возрастные категории заболевших:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 16

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 7

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам республики за сутки:

Казань – 26

Набережные Челны – 16

Арский – 1

Атнинский – 1

Зеленодольский – 1

Нурлатский – 3

Тукаевский – 1

Чистопольский – 1

Ютазинский – 1

Число летальных случаев на 4 июня составляет 10 человек. Напомним, накануне в больнице скончался чемпион мира по борьбе корэш, уроженец Татарстана Ильяс Галимов. По предварительным данным, он умер от осложнений коронавируса.