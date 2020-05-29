Новосибирская компания выпустила мороженное с гречкой в составе. Как рассказали в пресс-службе предприятия, вдохновил на такой шаг весенний ажиотаж вокруг крупы, показав, насколько она любима россиянами.

"Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, дает принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена", - пояснили в компании-производителе "Полярис".

Мороженное выполнено в форме брикета с вафлей и, по заверениям компании, не содержит заменителей молочного жира. Оно выпущено в лимитированной серии, попробовать мороженное с гречкой можно будет только этим летом.