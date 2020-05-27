В Казани между собутыльниками произошел конфликт с поножовщиной из-за бывшей работы одного из них.

По данным Следственного комитета РТ, 24 мая из квартиры одного из домов по улице Комарова госпитализировали 50-летнего мужчину с семью колото-резанными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый 50-летний гражданин, знакомый пострадавшего.

По версии следствия, с 12 мая мужчины отмечали день рождения подозреваемого. Во время застолья между ними произошла ссора. Поводом послужило то, что злоумышленник пробыл в местах лишения свободы 23 года, а потерпевший ранее работал в правоохранительных органах. В ходе начавшейся драки подозреваемый нанес потерпевшему ножевые ранения. На шум борьбы вышла супруга потерпевшего, которая обратилась в экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Свою вину он признал частично, расследование уголовного дела продолжается.