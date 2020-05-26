Жителям Татарстана, по прогнозам главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, придется носить маски еще не один месяц. Об этом она сообщила на онлайн-брифинге. По словам Патяшиной, масочно-перчаточный режим остается на всех этапах снятия ограничений.

"Если сейчас мы [Татарстан] находимся на первом этапе снятия ограничений, то нас ждет еще второй этап снятия ограничения, это как минимум дней десять, чтобы у нас был коэффициент распространенности 0,8 или менее, третий этап, когда коэффициент распространенности будет 0,5, это значит, что мы будем вдвое меньше регистрировать случаи. Если сегодня их 63, то должно быть в день не больше 30-20 случаев. И только когда мы перейдем нулевую регистрацию, то сможем отпустить и масочно-перчаточный режим" - сообщила глава ведомства.

В таком режиме Татарстану придется жить, скорее всего, до осени, отметила Патяшина.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин предположил, что носить маски жителям РТ придется до конца года.