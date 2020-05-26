В Зеленодольске сотрудники ДПС отговорили девушку прыгать с балкона восьмого этажа. Как сообщают в пресс-службе МВД РТ, полицейским во время несения службы поступила информация о том, что в одной из многоэтажек девушка угрожает прыгнуть с балкона.

Девушке оказали помощь Евгений Зинин и Юрий Карасев

Инспекторы незамедлительно поехали к месту происшествия. Капитан полиции Евгений Зинин побежал на восьмой этаж, тем временем старший инспектор Юрий Карасев остался в автомобиле докладывать дежурному о происходящем. Во время беседы Евгений сумел отговорить девушку от поступка, в результате чего она передумала и вернулась обратно в подъезд.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и МЧС, которые оказали поддержку и психологическую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.