В Казани реконструируют участок Оренбургского тракта, проект уже получил положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы. Будет реконструирован участок Р-239 протяженностью более 5 километров от двухуровневой автомобильной развязки неподалеку от села Малые Кабаны до въезда на территорию международного аэропорта "Казань".

На участке дороги проезжую часть сделают четырехполосной, обустроят разделительную полосу и новые право-и левоповоротные съезды. Запланировано и сооружение разворотной эстакады, которая нужна для разворота и заезда со стороны Казани и села Столбище в многофункциональный выставочный центр "Казань-Экспо", а также для движения в сторону Оренбурга, села Большие Кабаны и других населенных пунктов.

Работы пройдут в четыре этапа, в ходе которых также переустроят коммуникации, реконструируют транспортную развязку, построят новые путепроводы и подземные пешеходные переходы, установят наружное электроосвещение и оборудуют участок системами транспортной безопасности и средствами организации дорожного движения. Кроме того, здесь переустроят магистральный газопровод ПАО "Газпром" и магистральный этиленопровод АО "Нижнекамскнефтехим", попадающие в зону реконструкции, а также выполнят другие необходимые работы.



Цель реконструкции - приведение автомобильной дороги к нормативным показателям пропускной способности и снижение аварийности, напомнили в Главгосэкпертизе.