Рано утром в Высокогорском районе Татарстана произошел серьезный пожар, пострадала женщина, спасена маленькая девочка.
По данным МЧС РТ, 25 мая в 04.44 в ведомство поступило сообщение о пожаре в селе Пановка, горел частный двухэтажный деревянный дом на улице Слободская. К прибытию первых пожарных подразделений кровля дома была объята огнем, он мог перекинуться и на соседние здания.
В результате пожара пострадала хозяйка дома, женщина 1966 года рождения, она выбиралась из окна первого этажа самостоятельно. С ожогом правой кисти I степени и резаной раной правого предплечья пострадавшую передали работникам скорой помощи. Также в доме находилась девочка 2014 года рождения, ее внучка. Ребенка со второго этажа вытащил сосед, сообщают в ведомстве.
Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Сегодня в 4:45 утра поступил звонок на пожарный пункт. Горел двухэтажный дом в селе Пановка. В пожаре пострадала хозяйка дома. Она получила ожоги 11% тела, кисти рук, порезы. Так же в доме находилась внучка хозяйки 2014 года рождения. Девочку вынес сосед. Причины пожара устанавливаются, по предварительным данным - неисправность электрооборудования.
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