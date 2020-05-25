Рано утром в Высокогорском районе Татарстана произошел серьезный пожар, пострадала женщина, спасена маленькая девочка.

По данным МЧС РТ, 25 мая в 04.44 в ведомство поступило сообщение о пожаре в селе Пановка, горел частный двухэтажный деревянный дом на улице Слободская. К прибытию первых пожарных подразделений кровля дома была объята огнем, он мог перекинуться и на соседние здания.

В результате пожара пострадала хозяйка дома, женщина 1966 года рождения, она выбиралась из окна первого этажа самостоятельно. С ожогом правой кисти I степени и резаной раной правого предплечья пострадавшую передали работникам скорой помощи. Также в доме находилась девочка 2014 года рождения, ее внучка. Ребенка со второго этажа вытащил сосед, сообщают в ведомстве.

Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.