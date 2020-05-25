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В Казани третья очередь благоустройства в парке «Черное озеро» должна исправить предыдущие ошибки

25.05.2020, 19:03 85 2 prokazan.ru
О планах на благоустройство рассказали сегодня в мэрии

В Казани стартует третья очередь благоустройства парка "Черное озеро", на работы выделено 75 миллионов рублей. 

"На эти средства будут реконструированы пешеходные дорожки, проведено озеленение, отремонтирована арка, которая сегодня находится в аварийном состоянии – на ней появились трещины, со временем они увеличиваются. Чтобы она сохранилась, ее надо укреплять. Кроме того, планируется отремонтировать входные группы и ограждения, дополнить освещение, установить дополнительные камеры видеонаблюдения", - рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Планируется также исправить ряд ошибок, которые были допущены ранее и на которые обращали внимание горожане. Так, самой популярной просьбой казанцев была замена покрытия на пешеходных дорожках, его сделают таким же, как на центральной аллее. Наталья Фишман-Бекмамбетова пояснила, что ранее при засыпке дорожек гранитной крошкой была нарушена технология, из-за чего изначально подходящий для парка материал проявил себя не лучшим образом. Также в парке доработают центральный круг, а по периметру озера проложат беговые дорожки.

В парке переадят неграмотно посаженные хвойные деревья
В парке переадят неграмотно посаженные хвойные деревья

В самом озере обустроят новую дренажную систему, чтобы автоматизировать процесс откачки воды, а временные павильоны уберут: к 100-летию ТАССР планируется завершить реконструкцию двух исторических зданий на территории парка, в них разместят прокат инвентаря, ресторан, кафе и коворкинг. Неграмотно посаженные хвойные деревья пересадят в более подходящие места, расстояние между деревьями будет увеличено. Также в парке высадят 206 крупномерных деревьев и 1875 кустарников, предпочтение отдадут цветущим сортам растений. 

Напомним, что парк "Черное озеро" был образован в 18 веке и является самым старым парком в городе.

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комментарии

Латиницу давай!
1
25 мая 2020
19:42
А че сразу посадить нормально нельзя было? По науке? Теперь пересаживать? Деревья могут погибнуть. За чей счет все это? За счет маскальского кремля? (Тогда поддерживаем!)
Латиницу давай!
0
25 мая 2020
19:44
Озеро надо углубить. До 75 метров глубины. Осетровые пустить. Пущай вес нагуливают.

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