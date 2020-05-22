В больнице Зеленодольска сегодня вечером произошел пожар, по предварительной информации, есть пострадавшие.

В сосудистом отделении Зеленодольской больницы произошел пожар

По данным МЧС РТ, сигнал о происшествии поступил в 22 часа 15 минут из больницы по Гоголя, 1, очаг возгорания находился в одной из палат на первом этаже сосудистого отделения.

По предварительным данным, есть пострадавшие

Площадь пожара составила 3 квадратных метра, открытое горение ликвидировали в 22 часа 31 минуту. 88 человек были эвакуированы из здания, о числе пострадавших не сообщается. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.