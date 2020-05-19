В Татарстане на 19 апреля зарегистрировано 2400 случаев новой коронавирусной инфекции, 88 заболевших прибавилось за последние сутки. По данным оперштаба РТ, Казань по-прежнему лидирует по числу заразившихся: в столице РТ выявлено 1215 случаев, 51 - за минувшие сутки.
За минувшие сутки число заболевших прибавилось еще в 18 муниципальных образованиях:
- Набережные Челны – 12
- Азнакаевский – 1
- Аксубаевский – 1
- Алькеевский – 1
- Апастовский – 1
- Арский – 3
- Атнинский – 2
- Балтасинский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 5
- Лаишевский – 1
- Мензелинский – 1
- Нижнекамский – 1
- Сабинский – 2
- Сармановский – 1
- Тетюшский – 1
- Ютазинский – 1
По возрастным группам за сутки распределение следующее: детей и граждан старше 90 лет нет, 26 человек - от 30 до 50 лет, 23 - от 18 до 30, по 16 в возрастах от 50 до 60 и от 60 до 70 лет, шестеро граждан от 70 до 80 лет и один - от 80 до 90.
Всего в республике с начала пандемии выздоровел 1301 человек, за сутки выписал еще 106 граждан. Всего умерли восемь пациентов с COVID-19.
комментарии