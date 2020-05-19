Коммунальщиков могут перестать штрафовать за некачественные услуги. Законопроект, который предлагает заменить санкции перерасчетом стоимости услуг в меньшую сторону, а также возмещением морального и другого вреда гражданам, нашел поддержку в правовом управлении Госдумы, комитете ЖКХ и партии "Единая Россия".

"Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные", - приводят "Известия" слова главы комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

Положительно к инициативе отнеслись и в управляющих компаниях, скептически - в "Справедливой России", "ЛДПР" и "КПРФ".

"Когда на футболе происходят нарушения, то игроков наказывают желтой штрафной карточкой, а не говорят им: «Мы у вас сейчас ваш гол спишем за это». Также должно быть и тут. Лично мне непонятно, кто будет определять целесообразность и размер этого перерасчета за некачественные коммунальные услуги", — пояснил «Известиям» член фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.