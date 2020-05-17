Противогаз и «чумной доктор»: татарстанцы не хотят носить обычные маски

С 12 мая в Татарстане введен масочно-перчаточный режим, теперь граждан могут оштрафовать за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

Однако не все жители РТ желают обходиться обычными масками. В социальных сетях появляются видео и фото нестандартных в данной ситуации средств защиты, которые надевают люди. Так, в одном из поездов метро был замечен человек в противогазе.

Пассажир метро в противогазе Фото @_vkazani_

Еще на одном видео запечатлен посетитель магазина в костюме "чумного доктора". Видео, как утверждает автор поста, снято в Татарстане.

"Просят же в масках и перчатках ходить)) каждый подбирает свою маску)"

"Молодец. С такими никогда не соскучишься"

"креативненько)))" - пишут казанцы в комментариях.

Напомним, ранее в сети появилось видео от местного блогера: девушка также решила не надевать обычную маску. Вместо нее она использовала собственное нижнее белье.