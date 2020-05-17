Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-совещании пояснил, для чего в республике вводили режим самоизоляции. Граждане должны уметь жить в условиях короновируса и других возможных вызовов, заявил глава РТ.

"Коронавирус - он никуда не денется, он живет вместе с нами. <...> Изоляция была для того, чтоб мы немножко научились и подготовили медицину, подготовили людей. Сегодня мы уже знаем, как с ним бороться. Мы должны жестко не допускать очагов. Но опыт работы наших предприятий в режиме непрерывного процесса, в режиме строительных комплексов, машиностроительных предприятий показывает: если соблюдаешь все нормы - мы проблем не видим. Поэтому расслабляться нельзя, начинаем с себя. Работаем в полную силу, выполняем все обязательства, своим примером показываем, как мы должны соответствовать этим вызовам, и все - другого не будет", - резюмировал Минниханов.

Напомним, что режим самоизоляции действовал в РТ с 30 марта, с 12 мая был отменен режим цифровых пропусков, к работе уже смогли вернуться многие предприятия и организации, при этом все граждане обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.