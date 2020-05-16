СМИ: в Казани кондуктор потеряла 150 тысяч рублей, поверив мошеннику

В Казани 28-летняя девушка, работающая кондуктором в ПАТП, потеряла 150 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ей выгодное вложение денег.

По данным СМИ , девушка с конца апреля по начало мая через «ВКонтакте» общалась с неким человеком. Он рассказал ей о возможности получить высокий доход.

В результате 23 и 26 апреля девушка около дома по улице Тунакова передала ему 150 тысяч рублей. 13 мая она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Мошенничество».