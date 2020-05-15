В Казани удаляют базу данных пользователей цифровых пропусков

В Казани удаляют базу данных пользователей, которые с 1 апреля по 12 мая регистрировались в системе цифровых пропусков.

Сегодня в присутствии представителей ФСБ и Роскомнадзора все данные удалят, после окончания процедуры эти ведомства совместно с Ак Барс Банком и Минцифрой РТ подпишут четырехстороннее соглашение. Уточняется также, что восстановить данные будет невозможно.

Напомним, что за полтора месяца в системе зарегистрировались более 1,7 миллиона татарстанцев. Систему разрабатывали специалисты Ак Барс Банка, ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял у них, насколько безопасна система, а юрист рассказал об ответственности в случае утечки данных.