В России у двух пациентов выявили нетипичное проявление коронавируса - серозный перитонит. Об этом сообщил в Федеральном медико-биологическом агентстве. У пациентов начала скапливаться жидкость в брюшной полости.

"В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита – наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", - заявили в агентстве.

Медики предположили, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может привести к бесплодию.