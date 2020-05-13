В Татарстане на 13 мая подтверждено 87 новых случаев COVID-19: из них 3 – завозные, 84 – контактные, сообщают в оперштабе. 31 человек госпитализирован, 56 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам новые случаи распределились следующим образом:
- До 18 лет – 6
- От 18 до 30 – 13
- От 30 до 50 – 25
- От 50 до 60 – 21
- От 60 до 70 – 20
- От 70 до 80 – 0
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
⠀По городам и районам республики за сутки статистика выглядит так:
- Казань – 43
- Набережные Челны – 1
- Апастовский – 20
- Балтасинский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 3
- Зеленодольский – 5
- Камско-Устьинский – 1
- Кукморский – 1
- Лаишевский – 2
- Нижнекамский – 9
Всего на 13 мая в Татарстане выявлено 1919 случаев COVID-19, скончались семь пациентов с диагнозом коронавирус, седьмой случай был зарегистрирован накануне. За весь период выписаны из больниц 740 человек, из них 100 за прошедшие сутки.
комментарии
Вот теперь понятно почему заболваемость и смертность такие странно низкие что все подозревают какое-то мошенничество .
Никакого мошенничества нет: просто эпидемий -то не одна а две одновременно: коронавируса и вне больничной пневмонии , и тут данные только по коронавирусу .
Наберите в гугле запрос:
В январе в Москве резко выросла заболеваемость пневмонией
- и почитайте про эту вторую эпидемию. Точнее. первую потому что началась она еще осенью в Оренбурге, подробнее про это можно узнать если набрать в Гугле:
В Оренбуржье почти половина заболевших пневмонией – дети