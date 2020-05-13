В Татарстане на 13 мая подтверждено 87 новых случаев COVID-19: из них 3 – завозные, 84 – контактные, сообщают в оперштабе. 31 человек госпитализирован, 56 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам новые случаи распределились следующим образом:

До 18 лет – 6

От 18 до 30 – 13

От 30 до 50 – 25

От 50 до 60 – 21

От 60 до 70 – 20

От 70 до 80 – 0

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

⠀По городам и районам республики за сутки статистика выглядит так:

Казань – 43

Набережные Челны – 1

Апастовский – 20

Балтасинский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 3

Зеленодольский – 5

Камско-Устьинский – 1

Кукморский – 1

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 9

Всего на 13 мая в Татарстане выявлено 1919 случаев COVID-19, скончались семь пациентов с диагнозом коронавирус, седьмой случай был зарегистрирован накануне. За весь период выписаны из больниц 740 человек, из них 100 за прошедшие сутки.