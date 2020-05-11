В Татарстане на 11 мая подтверждено 90 новых случаев COVID-19: из них 2 – завозные, 88 человек заразились в результате контакта с заболевшими.

По данным оперштаба, 33 человека госпитализировано, 57 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Среди новых случаев 40 - граждане в возрасте от 30 до 50 лет, 16 - от 60 до 70 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 11 - от 18 до 30 лет, восемь - от 70 до 80, один случай в возрастной группе от 80 до 90 лет, детей нет.



По заболеваемости по прежнему лидирует Казань - 39 новых случаев, вторые в списке - набережные Челны, здесь выявлено 18 новых заболевших. Новые случаи зарегистрированы также в 13 районах РТ.

Апастовский – 5

Буинский – 2

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 4

Дрожжановский – 5

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 4

Муслюмовский – 1

Нижнекамский – 5

Пестречинский – 2

Сабинский – 1

Тюлячинский – 1

Ютазинский – 1

Всего на 11 мая в РТ выявлено 1761 случаев COVID-19, выздоровели 475 человек, из них 28 за прошедшие сутки. Также зафиксирован шестой летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Скончался житель Елабужского района 1950 года рождения.