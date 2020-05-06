В Казани утром 6 мая погибла шестилетняя девочка. Она выпала из окна, сообщает Следком РТ.

Трагедия произошла на улице Кулахметова, малышка упала из окна седьмого этажа. В результате полученных телесных повреждений она скончалась в автомобиле «скорой помощи».

По предварительным данным, девочка приехала погостить к бабушке со своей сестрой. Утром бабушка ушла на работу, оставив девочек спящими. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.