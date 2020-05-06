Сегодня на онлайн-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила план по выходу России из режима самоизоляции.

Своевременно принятые меры задержали развитие болезни на два месяца. Ситуация в России уникальная в силу особенностей страны, в ряде регионов прирост заболеваемости уже не выше 3%. Подготовленные нами рекомендации - это четкий методический инструмент", - отметила Попова.

Она рассказала, что снимать ограничительные мероприятия предполагается в три этапа. Решения будут принимать главы регионов, при принятии решений ретроспективно будут оценивать темпы прироста заболеваемости, свободный коечный фонд, показатель охвата тестированием в регионе.

На первом этапе предполагается разрешить занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы услуг и торговли ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе могут разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.

Парки и скверы начнут работать только на третьем этапе снятия ограничений при соблюдении условий социального дистанцирования. Также на третьем этапе смогут работать объекты торговли и услуг без ограничений, гостиницы, предприятия общепита и все образовательные учреждения.

Как отметила Попова, решение о снятии ограничений с 12 мая будет принимать глава региона, при ухудшении обстановки они могут быть возобновлены.

Ранее в правительстве Татарстана рассказали о собственном плане выхода из режима самоизоляции. В нем после 12 мая могли открыться парки и скверы.