Главный санитарный врач Татарстана в ходе онлайн-брифинга рассказала, какой процент прироста заболеваемости коронавирусом должен быть для постепенного снятия ограничений. В Татарстане уже разрабатывают план выхода из самоизоляции, который будет регламентировать этот процесс.

"Проект плана в Республике Татарстан имеется, мы ждем определенных рекомендаций от Правительства РФ, чтобы скорректировать или синхронизировать наш план с учетом тех мер, которые будут предложены. Безусловно, снятие ограничительных мер будет зависеть от той ситуации, на которую мы выйдем 10 и 11 мая. Последние пять дней мы имеем темп прироста 7-8%, это темп прироста новых случаев. На сегодня этот процент не позволяет пока снять ограничительные мероприятия в какой-либо степени. Если мы с вами будем находиться в темпе прироста не более 4-6% в течение недели, к примеру, это уже позволит нам отпустить какие-либо сферы деятельности", - заявила Марина Патяшина.

По ее словам, это могут быть сфера бытовых услуг, непродовольственные магазины, парки и скверы, детские площадки, открытые стадионы. Также Патяшина подчеркнула, что скорость возвращения к нормальной жизни зависит от каждого человека, соблюдения им профилактических мер и режима самоизоляции.

Напомним, что по данным на 5 мая в Татарстане выявлен 91 новый случай коронавируса, всего в республике заболели 1208 человек, есть три летальных исхода.