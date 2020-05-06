У министра культуры РФ Ольги Любимовой выявили коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева.

"Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - приводит РИА Новости цитату Усачевой.

Уточняется, что Любимова работает удаленно, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что ранее коронавирус также нашли у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.