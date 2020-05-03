Студенты КНИТУ-КХТИ создали петицию в защиту ректора вуза Сергея Юшко

Ранее мы писали, что Сергея Юшко, ректора КНИТУ-КХТИ подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, а также, чо на него возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более 7 миллионов рублей.

Накануне в интернете появилась петиция, адресованная Первому каналу. Ее авторы требуют снять с ректора Казанского технологического университета обвинения в незаконном получении зарплаты деканом в период его работы на посту руководителя Технопарка «Идея» Казани.

«Поскольку решение о создании факультета принимал не действующий ректор, а ученый совет университета, и его назначение на должность декана проводилось ректором Дьяконовым, то предъявленные обвинения в занимаемой должности к Юшко С.В. кажутся абсурдными. Юшко не мог создать этот факультет и сам себя назначить на эту должность», - пишут авторы петиции.

По словам студентов, за время работы Сергея Юшко прошла эффективная реструктуризация работы университета, повысилась эффективность взаимодействия кафедр и факультетов, что позволило повысить рейтинг вуза в России. Увеличилось также, по их словам, число проводимых научно-исследовательских работ, выполняемых в университете на основе хоздоговорных отношений с компаниями России, и число получаемых сотрудниками грантов на проведение исследований и развитие технической базы университета.

«Предъявленные обвинения приносят репутационный и деловой ущерб не только Сергею Владимировичу, но и всему университету, от которого в будущем могут отказаться компании на размещение своих НИОКР. Это в свою очередь может привести к сокращению бюджета и дальнейшей неминуемой процедуры оптимизации, к стагнации университета и утраты его престижа в глазах абитуриентов, заказчиков и государства», - считают авторы обращения.

Они просят снять обвинения с ректора Казанского технологического университета и вернуть его к выполнению должностных обязанностей до завершения его действующего срока, подчеркнув, что университет поддерживает действующего ректора и собирается дальше с ним работать на общее развитие вуза и всех направлений, по которым работает университет.

Ранее сообщалось, что Советский суд Казани избрал меру пресечения Сергею Юшко. Ректор КХТИ проведет под домашним арестом до 17 июня. Следователи просили для ректора заключения под стражу.