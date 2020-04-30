В Казани частично закроют улицы Гагарина и Тунакова

В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Гагарина и Тунакова. Это связано с ремонтом на кабельных сетях, соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

С сегодняшнего дня, 30 апреля по 9 мая будет закрыт участок улицы Гагарина возле домов №81, №83 и №87.

С 10 по 17 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №8 по улице Енисейская и возле дома №89 по улице Гагарина.

С 18 по 26 мая будет закрыт участок улицы Тунакова возле дома №53а и возле домов №38 и №41 по улице Восстания, сообщают в пресс-службе городской мэрии.