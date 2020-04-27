В Татарстане выявлено 70 новых случаев коронавируса, 18 человек госпитализированы

70 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Татарстане за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперштабе РТ. 11 из них имеют завозной характер, 59 человек заразились в результате контакта с больными.

Госпитализировано 18 пациентов, на дому лечатся 52 человека с лёгкой или бессимптомной формой заболевания. Среди новых заболевших семеро - дети, 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50, 16 - от 50 до 60 лет, шесть пациентов - от 60 до 70 и два человека - от 70 до 80 лет.

За минувшие сутки 31 случай зарегистрирован в Казани, пять - в Набережных Челнах, по четыре - в Лаишевском и Тюлячинском районах, по три - в Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском районах и Нижнекамске. Два заболевших прибавилось в Пестречинском районе, по одному - в Агрызском, Аксубаевском, Арском, Атнинском, Буинском, Дрожжановском, Лениногорском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Также за минувшие сутки из больниц выписали 18 человек, переболевших коронавирусом. 12 из них – в Казани, двое –в Лаишевском районе, по одному – в Буинском, Высокогорском, Зеленодольском и Мамадышском районах.

Всего на 27 апреля в Татарстане зафиксировано 632 случая, в России - 87 147 случая в 85 регионах. За последние сутки прирост составил 6 198 случаев.