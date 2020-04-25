Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленный Минтрансом России. Он составлен с учетом утвержденных Комиссией отраслевых, а также дополнительных критериев.

В итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании. Среди них 129 организаций - на основании отраслевых показателей и 33 - по дополнительным критериям.

В списке есть и казанские компании - это АО "Содружество" и АО "Международный аэропорт "Казань".

Ранее в Минэкономики РФ сообщали, что главы субъектов и отраслевые министерства будут мониторить состояние предприятий из списка системообразующих. Это необходимо для недопущения серьезного ухудшения их финансово-экономического состояния. Проводится стресс-тестирование этих организаций для предварительного выявления необходимого объема поддержки отраслей и предприятий при ухудшении ситуации в экономики.

В случае обращения компании за поддержкой в Минэкономразвития, профильные министерства и субъекты РФ в связи с резким ухудшением финансово-экономического состояния возможно рассмотрение вопроса об оказании точечной поддержки - если исчерпаны собственные возможности компании. Так, вторым пакетом антикризисных мер Правительства предусмотрена возможность обращения организаций за льготными кредитами для создания месячного объема оборотных средств и сохранения занятости.