В Казани на улице Назарбаева, ранее Эсперанто, сносят здание бывшей школы №37. Об этом сообщает телеграм-канал "Архитектурасы". Также на канале размещены фото и видео сноса.

"Уничтожение старой Казани не прекращается ни на один месяц, и коронавирус не помеха. Подтвердились худшие опасения — старинный дом на Эсперанто, 37 сносят. Начали утром со двора, чтобы не было заметно" - пишет автор.

Здание построено в 1912 году по проекту архитектора Михаила Степановича Григорьева. В советские времена здесь также была школа, потом отдел милиции.

"Когда экскаватор разрушил первую стену, обнаружилась кладка на известковом растворе, сложенная цепной перевязкой с клинчатыми перемычками окон. В советские времена так не строили. Еще одно разрушение, еще один позор Казани" - комментирует автор.

Разбирать школу начали со двора

Согласно ответу Комитета по охране объектов культурного наследия РТ касательно сноса здания по Назарбаева, 37, работы по сносу были ими согласованы ранее. Оно находилось в аварийном состоянии и угрожало безопасности людей.

"В марте текущего года проведено комплексное обследование, по результатам которого установлено аварийное техническое состояние строительных конструкций и здания в целом. Согласно техническому заключению, здание находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к постоянному затоплению подвала здания и прогрессирующему разрушению бутовой и кирпичной кладки стен подвальной части здания. Фундаменты, находящиеся постоянно в сыром состоянии, подверглись деструкции, дальнейшая безопасная эксплуатация не обеспечивается. Разрушения и деформации строительных конструкций свидетельствует об исчерпании несущей способности здания и опасности обрушения" - приводит ответ комитета канал "Дежурный по наследию", куратором которого является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в Татарстане.

Снос здания согласован с профильным Комитетом

С учетом состояния здания Комитет согласовал его демонтаж с условием последующего восстановления в материалах, аналогичных подлинным. Соответствующее письмо направлено Заказчику работ. Эскизный проект здания в настоящее время разрабатывается с учетом всех требований по сохранению предмета охраны исторического поселения. Проект нового здания, приспособленного под современное использование, в обязательном порядке должен будет пройти согласование на градостроительном совете при главном архитекторе города, межведомственной комиссии при Мэрии Казани и межведомственной комиссии при Президенте Республики Татарстан.

Здание обещают воссоздать

Ситуацию со сносом дома прокомментировала на своей странице в "Фейсбук" Олеся Балтусова, помощник Президента РТ:

"К сожалению, с горечью приходится констатировать, что все решения комитетом принимаются за закрытыми дверями, а научно-методический совет более не работает. Со времени создания этого госорагана ни один проект реставрации не обсуждался экспертно членами секций. Не было вынесено на обсуждение и решение по сносу и воссозданию объекта по Назарбаева - из списка охраны исторического поселения Казани.

Все яркие инциденты, вызывающие общественное волнение, происходят из-за этого. Если бы проект был вынесен и заслушан, доказан проектировщиками, такого резонанса бы не было. Все члены совета - это архитекторы и эксперты в наследии, имеющие авторитет, но они стали не нужны. После реорганизации Минкульта совет более не действует, акты о непригодности объектов к выявлению составляются чиновниками без специалистов. А сносы идут" - сетует Балтусова.

Напомним, ранее она рассказала о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода.