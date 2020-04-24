В Казани на улице Назарбаева, ранее Эсперанто, сносят здание бывшей школы №37. Об этом сообщает телеграм-канал "Архитектурасы". Также на канале размещены фото и видео сноса.
"Уничтожение старой Казани не прекращается ни на один месяц, и коронавирус не помеха. Подтвердились худшие опасения — старинный дом на Эсперанто, 37 сносят. Начали утром со двора, чтобы не было заметно" - пишет автор.
Здание построено в 1912 году по проекту архитектора Михаила Степановича Григорьева. В советские времена здесь также была школа, потом отдел милиции.
"Когда экскаватор разрушил первую стену, обнаружилась кладка на известковом растворе, сложенная цепной перевязкой с клинчатыми перемычками окон. В советские времена так не строили. Еще одно разрушение, еще один позор Казани" - комментирует автор.
Согласно ответу Комитета по охране объектов культурного наследия РТ касательно сноса здания по Назарбаева, 37, работы по сносу были ими согласованы ранее. Оно находилось в аварийном состоянии и угрожало безопасности людей.
"В марте текущего года проведено комплексное обследование, по результатам которого установлено аварийное техническое состояние строительных конструкций и здания в целом. Согласно техническому заключению, здание находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к постоянному затоплению подвала здания и прогрессирующему разрушению бутовой и кирпичной кладки стен подвальной части здания. Фундаменты, находящиеся постоянно в сыром состоянии, подверглись деструкции, дальнейшая безопасная эксплуатация не обеспечивается. Разрушения и деформации строительных конструкций свидетельствует об исчерпании несущей способности здания и опасности обрушения" - приводит ответ комитета канал "Дежурный по наследию", куратором которого является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в Татарстане.
С учетом состояния здания Комитет согласовал его демонтаж с условием последующего восстановления в материалах, аналогичных подлинным. Соответствующее письмо направлено Заказчику работ. Эскизный проект здания в настоящее время разрабатывается с учетом всех требований по сохранению предмета охраны исторического поселения. Проект нового здания, приспособленного под современное использование, в обязательном порядке должен будет пройти согласование на градостроительном совете при главном архитекторе города, межведомственной комиссии при Мэрии Казани и межведомственной комиссии при Президенте Республики Татарстан.
Ситуацию со сносом дома прокомментировала на своей странице в "Фейсбук" Олеся Балтусова, помощник Президента РТ:
"К сожалению, с горечью приходится констатировать, что все решения комитетом принимаются за закрытыми дверями, а научно-методический совет более не работает. Со времени создания этого госорагана ни один проект реставрации не обсуждался экспертно членами секций. Не было вынесено на обсуждение и решение по сносу и воссозданию объекта по Назарбаева - из списка охраны исторического поселения Казани.
Все яркие инциденты, вызывающие общественное волнение, происходят из-за этого. Если бы проект был вынесен и заслушан, доказан проектировщиками, такого резонанса бы не было. Все члены совета - это архитекторы и эксперты в наследии, имеющие авторитет, но они стали не нужны. После реорганизации Минкульта совет более не действует, акты о непригодности объектов к выявлению составляются чиновниками без специалистов. А сносы идут" - сетует Балтусова.
Напомним, ранее она рассказала о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода.
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