Наверх
COVID-19 в Татарстане
426 заболевших
0 погибших
51 выздоровевший
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

13:36, сегодня
В Казани на Назарбаева-Эсперанто сносят здание школы, которому больше ста лет
13:43, сегодня
Татарстанцы выбирают доставку на дом
12:31, сегодня
В Омской области от коронавируса скончался мужчина, который ранее приехал из Казани
09:00, 23.04.2020
Аэропорты с самыми красивыми посадочными полосами
12:16, сегодня
Совет по правам человека предложил разрешить россиянам посадить картошку на майских праздниках
11:45, сегодня
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, синоптики обещают грозу
11:38, сегодня
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
12:00, 21.04.2020
ТОП-6 проблем в первый месяц онлайн-обучения в школах
11:26, сегодня
В торговом центре Казани накрыли незаконный «масочный» бизнес
11:18, сегодня
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой
11:10, сегодня
В Казани ищут водителя, который сбил женщину прямо на тротуаре
11:01, сегодня
В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли пенсионеру, потерявшему память, вернуться домой
10:50, сегодня
В Татарстане за сутки выявлено 14 случаев коронавируса, выздоровели 11 человек
08:43, сегодня
Казанский режиссер Сергей Литовец с коронавирусом находится в Подмосковье. Он подключен к ИВЛ
08:03, сегодня
В Татарстане частично возобновляют проведение плановых медосмотров
07:30, сегодня
Челнинца госпитализировали с тяжелыми травмами после ссоры с женщиной
07:15, сегодня
Жители Татарстана могут ездить по просроченным правам до середины июля
00:30, сегодня
В Казани улицу назовут в честь министра юстиции
00:00, сегодня
В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
19:22, 23.04.2020
«Остались без дохода. Жена беременна, на еду не хватает»: как коронавирус лишает казанцев работы
18:38, 23.04.2020
«Какой бы ни был кризис, строить надо»: в Казани начали проходку тоннелей второй линии метрополитена
18:00, 23.04.2020
«Пусть их всех штрафанут!»: в Челнах сфотографировали переполненный трамвай
17:05, 23.04.2020
В Татарстане руку мужчины затянуло в сельхозмашину. Возбуждено уголовное дело
16:11, 23.04.2020
Комментарий по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 24 апреля
16:01, 23.04.2020
В Казани перенесли завершение отопительного сезона
15:51, 23.04.2020
В Челнах во время режима самоизоляции продолжали работать три сауны и бани
15:27, 23.04.2020
В Татарстане поддержат «рублем» отрасли экономики, не вошедшие в федеральный перечень пострадавших
14:59, 23.04.2020
Yota дает возможность оплатить связь позже
14:55, 23.04.2020
«Нужно честно говорить с людьми»: эксперты о борьбе властей Татарстана с COVID-19 и реакции граждан
14:49, 23.04.2020
Метель была не последняя: синоптики снова обещают казанцам снег
14:27, 23.04.2020
В Челнах за ночь неизвестные подожгли два автомобиля
14:11, 23.04.2020
В Казани эвакуировали здания правительства РТ и мэрии города
13:29, 23.04.2020
Глава КПРФ Татарстана отказывался надевать маску и заразился коронавирусом
12:43, 23.04.2020
В Татарстане из воды достали тело рыбака, утонувшего два дня назад
11:58, 23.04.2020
Стали известны результаты анализов на COVID-19 россиян, прилетевших в Казань из Турции и Гоа
11:37, 23.04.2020
В Челнах COVID-19 выявили уже у 73 человек, шесть случаев - за последние сутки
11:15, 23.04.2020
В Татарстане всех граждан, приехавших из других регионов, начали отправлять на самоизоляцию
10:59, 23.04.2020
В Татарстане за сутки коронавирус нашли у 57 человек, почти половина заболевших - дети
10:35, 23.04.2020
Партнеры Tele2 поддержали продавцов розничной сети по всей стране
10:23, 23.04.2020
В Челнах Яндекс.Такси будет бесплатно возить врачей
09:56, 23.04.2020
Забор вместо «зебры»? В центре Казани уберут несколько пешеходных переходов
09:41, 23.04.2020
Банк «Открытие» снизил эквайринговые комиссии до 1%
09:27, 23.04.2020
«Мы приняли решение ничего не скрывать»: руководство «Акульчева» рассказало о работниках с COVID-19
08:51, 23.04.2020
В Казани девушку, находящуюся в розыске, задержали росгвардейцы. Ее выдало поведение
20:36, 22.04.2020
Клиенты банка «Открытие» получили возможность оформить и продлить договоры ипотечного страхования
18:19, 22.04.2020
В Казани похолодает и пройдет снег
18:09, 22.04.2020
Полицейские автограда запретили коммунистам возложить цветы к памятнику Ленина
17:39, 22.04.2020
В Татарстане планируется разработка и выпуск тестов, способных диагностировать COVID-19
17:30, 22.04.2020
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
17:27, 22.04.2020
Нижнекамца, у которого диагностировали коронавирус, доставили в Челны
17:03, 22.04.2020
Предприниматели Татарстана получат беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам
17:00, 22.04.2020
В Альметьевске сотрудница почты присваивала себе деньги пенсионеров
16:04, 22.04.2020
Мошенник взломал страницу жительницы Казани в соцсети и пытался похитить 300 тысяч
15:42, 22.04.2020
В Татарстане не исключают закрытия предприятий с очагами коронавируса
15:36, 22.04.2020
Стало известно, сколько нарушителей самоизоляции было задержано в Челнах за прошедшие сутки
15:19, 22.04.2020
В Челнах мужчина совершил ограбление офиса микрозаймов
15:08, 22.04.2020
«Маска есть, а где перчатки?»: режиссер Тимур Бекмамбетов в Казани записался в волонтеры
14:50, 22.04.2020
«КАМАЗ» отменил приказ о неполной рабочей недели в апреле
14:15, 22.04.2020
В Казань прилетят еще два самолета с россиянами, которые возвращаются из-за рубежа
13:54, 22.04.2020
В Кировском районе Казани нашли свалку в 2 тысячи «квадратов»
13:17, 22.04.2020
Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м
12:52, 22.04.2020
В Авиастроительном районе Казани откроется торговый центр «Птичий рынок»
12:38, 22.04.2020
В Казани девушка на легковушке врезалась в КАМАЗ
12:17, 22.04.2020
На «КАМАЗе» от короновируса вылечилась сотрудница, находящаяся в декрете
11:57, 22.04.2020
«Мы восхищены»: полицию Казани поблагодарили за поимку парня, который воровал пожертвования в мечети
11:15, 22.04.2020
В Челнах коронавирусом заболели еще четыре человека
10:57, 22.04.2020
В Татарстане растет заболеваемость коронавирусом. За сутки прибавилось 75 новых случаев
10:42, 22.04.2020
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
10:20, 22.04.2020
В Челнах мужчину подозревают в похищении ребенка. Ведется расследование
09:44, 22.04.2020
Татарстанские моногорода помогут регионам России в борьбе с коронавирусом
09:27, 22.04.2020
В Татарстане ограничили время работы торговых точек
09:08, 22.04.2020
Банк «Открытие» предлагает бесплатные медицинские консультации онлайн своим клиентам
08:55, 22.04.2020
В Казань привезли 171 туриста из Индии. Все они пройдут обследование
08:01, 22.04.2020
Казанец стал фигурантом уголовного дела за 11 краж из супермаркетов
00:01, 22.04.2020
Ректор казанского вуза 14 лет возглавлял несуществующий факультет и «заработал» миллион
18:56, 21.04.2020
Рубрика «Сберкнижка»: как живет казанский бухгалтер на самоизоляции на 45 тысяч рублей
18:28, 21.04.2020
В Казани приземлился самолет с россиянами из Турции
18:00, 21.04.2020
В Заинске мужчину подозревают в совращении несовершеннолетних девочек
17:35, 21.04.2020
В Казани будут судить мужчину, у которого при купании утонула девятимесячная дочь
17:28, 21.04.2020
Как в Татарстане изменился индекс самоизоляции в будние дни
17:12, 21.04.2020
В Татарстане сотрудники вместе с пациентами социальных учреждений месяц будут жить взаперти
17:05, 21.04.2020
Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» представила витрину стратегий на ИИС
16:58, 21.04.2020
Стало известно, где разместят россиян, которые прилетят в Казань из Индии и Турции
15:22, 21.04.2020
В Казани из больницы выписали троих пациентов, переболевших коронавирусом
15:09, 21.04.2020
Yota расширяет розничный канал продаж
14:26, 21.04.2020
В Казани с помощью сурдопереводчиков задержали девушку, находившуюся в федеральном розыске
14:00, 21.04.2020
Клиентам банка «Открытие» стали доступны новые активно управляемые ПИФы
13:40, 21.04.2020
Казанца оштрафовали за комментарий на тему коронавируса в соцсетях
Фото телеграм-канал "Архитектурасы"

В Казани на Назарбаева-Эсперанто сносят здание школы, которому больше ста лет

Cегодня, 13:36 290 3 prokazan.ru
Его обещают воссоздать

В Казани на улице Назарбаева, ранее Эсперанто, сносят здание бывшей школы №37. Об этом сообщает телеграм-канал "Архитектурасы". Также на канале размещены фото и видео сноса.

"Уничтожение старой Казани не прекращается ни на один месяц, и коронавирус не помеха. Подтвердились худшие опасения — старинный дом на Эсперанто, 37 сносят. Начали утром со двора, чтобы не было заметно" - пишет автор.

 

Здание построено в 1912 году по проекту архитектора Михаила Степановича Григорьева. В советские времена здесь также была школа, потом отдел милиции.

"Когда экскаватор разрушил первую стену, обнаружилась кладка на известковом растворе, сложенная цепной перевязкой с клинчатыми перемычками окон. В советские времена так не строили. Еще одно разрушение, еще один позор Казани" - комментирует автор.

Разбирать школу начали со двора
Разбирать школу начали со двора

Согласно ответу Комитета по охране объектов культурного наследия РТ касательно сноса здания по Назарбаева, 37, работы по сносу были ими согласованы ранее. Оно находилось в аварийном состоянии и угрожало безопасности людей.

"В марте текущего года проведено комплексное обследование, по результатам которого установлено аварийное техническое состояние строительных конструкций и здания в целом. Согласно техническому заключению, здание находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к постоянному затоплению подвала здания и прогрессирующему разрушению бутовой и кирпичной кладки стен подвальной части здания. Фундаменты, находящиеся постоянно в сыром состоянии, подверглись деструкции, дальнейшая безопасная эксплуатация не обеспечивается. Разрушения и деформации строительных конструкций свидетельствует об исчерпании несущей способности здания и опасности обрушения" - приводит ответ комитета канал "Дежурный по наследию", куратором которого является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в Татарстане.

Снос здания согласован с профильным Комитетом
Снос здания согласован с профильным Комитетом

С учетом состояния здания Комитет согласовал его демонтаж с условием последующего восстановления в материалах, аналогичных подлинным. Соответствующее письмо направлено Заказчику работ. Эскизный проект здания в настоящее время разрабатывается с учетом всех требований по сохранению предмета охраны исторического поселения. Проект нового здания, приспособленного под современное использование, в обязательном порядке должен будет пройти согласование на градостроительном совете при главном архитекторе города, межведомственной комиссии при Мэрии Казани и межведомственной комиссии при Президенте Республики Татарстан.

Здание обещают воссоздать
Здание обещают воссоздать

Ситуацию со сносом дома прокомментировала на своей странице в "Фейсбук" Олеся Балтусова, помощник Президента РТ:

"К сожалению, с горечью приходится констатировать, что все решения комитетом принимаются за закрытыми дверями, а научно-методический совет более не работает. Со времени создания этого госорагана ни один проект реставрации не обсуждался экспертно членами секций. Не было вынесено на обсуждение и решение по сносу и воссозданию объекта по Назарбаева - из списка охраны исторического поселения Казани.
Все яркие инциденты, вызывающие общественное волнение, происходят из-за этого. Если бы проект был вынесен и заслушан, доказан проектировщиками, такого резонанса бы не было. Все члены совета - это архитекторы и эксперты в наследии, имеющие авторитет, но они стали не нужны. После реорганизации Минкульта совет более не действует, акты о непригодности объектов к выявлению составляются чиновниками без специалистов. А сносы идут" - сетует Балтусова.

Напомним, ранее она рассказала о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода. 

Историческая Казань Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Омской области от коронавируса скончался мужчина, который ранее приехал из Казани
Совет по правам человека предложил разрешить россиянам посадить картошку на майских праздниках
В Казани ищут водителя, который сбил женщину прямо на тротуаре
В Татарстане за сутки выявлено 14 случаев коронавируса, выздоровели 11 человек
Казанский режиссер Сергей Литовец с коронавирусом находится в Подмосковье. Он подключен к ИВЛ
В Казани улицу назовут в честь министра юстиции
«Какой бы ни был кризис, строить надо»: в Казани начали проходку тоннелей второй линии метрополитена
В Казани перенесли завершение отопительного сезона
«Нужно честно говорить с людьми»: эксперты о борьбе властей Татарстана с COVID-19 и реакции граждан
Метель была не последняя: синоптики снова обещают казанцам снег
В Казани эвакуировали здания правительства РТ и мэрии города
Глава КПРФ Татарстана отказывался надевать маску и заразился коронавирусом
Стали известны результаты анализов на COVID-19 россиян, прилетевших в Казань из Турции и Гоа
В Татарстане за сутки коронавирус нашли у 57 человек, почти половина заболевших - дети
Забор вместо «зебры»? В центре Казани уберут несколько пешеходных переходов
В Казани девушку, находящуюся в розыске, задержали росгвардейцы. Ее выдало поведение
В Казани похолодает и пройдет снег
Предприниматели Татарстана получат беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам
Мошенник взломал страницу жительницы Казани в соцсети и пытался похитить 300 тысяч
В Татарстане не исключают закрытия предприятий с очагами коронавируса
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
24 апреля 2020
13:41
здание очень старое, не просто же так его сносят
Горожанин
0
24 апреля 2020
13:57
" Эпидемия " для властей - вообще не помеха . Это замечательное подспорье , прикрытие и прямая нажива .
Горожанин
0
24 апреля 2020
14:09
Обещают воссоздать с нуля?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:49, сегодня
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, сегодня
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны
11:30, 14.04.2020
В трех регионах Поволожья число заболевших COVID-19 превысило сотню. Также есть погибшие
18:32, 13.04.2020
Путин обозначил время, за которое российские регионы должны будут подготовиться к пику COVID-19
16:39, 12.04.2020
В Москве мужчина едва не выпал с 15 этажа, пытаясь сделать селфи
12:04, 12.04.2020
В Москве ограничили въезд в город жителям других регионов
13:35, 10.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки скончались двое пациентов с COVID-19, выявлено 119 случаев
13:31, 10.04.2020
Минздрав Башкирии: у 170 врачей и пациентов уфимской больницы предварительно выявили COVID-19
09:46, 10.04.2020
В Москве коронавирусом заболели служители шести храмов
17:05, 09.04.2020
В Таиланде женщина во второй раз заразилась коронавирусом
11:17, 08.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки выявили 82 случая коронавируса
16:19, 07.04.2020
WhatsApp ужесточил правила переписки из-за фейковых сообщений
15:50, 06.04.2020
Правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
13:29, 06.04.2020
Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа
13:23, 06.04.2020
В России зарегистрировали экспресс-тест на коронавирус , который даст результат за 40 минут
14:02, 05.04.2020
В одной из областей Приволжского федерального округа выявлено 22 случая коронавируса за сутки
10:13, 05.04.2020
У 13 граждан Китая, вернувшихся из России, нашли коронавирус
13:11, 04.04.2020
В России скончалась женщина, вылечившаяся от коронавируса
17:52, 03.04.2020
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
12:23, 03.04.2020
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате