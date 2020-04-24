Совет по правам человека обсуждает возможность смягчения режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на главу Совета пишет "Ъ".

Одной из причин члены СПЧ считают необходимость выездов для посадки картошки.

"Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться", - приводит издание цитату главы СПЧ Валерия Фадеева.

Также в СПЧ беспокоятся за здоровье людей, которые уже месяц вынуждены сидеть дома:

"Карантин затягивается, нужно продумать, как дать людям возможность дышать воздухом, особенно детям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - заявил Фадеев.

Сейчас Совет изучает ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько предложения могут быть распространены на всей территории России. Регламент активного поведения граждан на самоизоляции планируют направить в правительство России на следующей неделе.