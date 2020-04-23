В Татарстане по данным на 23 апреля подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в оперштабе РТ. Только семь случаев – завозные, 50 человек контактировали с заболевшими ранее.

Четыре человека госпитализированы, 53 получают лечение амбулаторно на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.

Среди новых случаев 20 человек - это дети, 14 заболевших в возрасте от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, пятеро - от 60 до 70, по три человека в возрастных группах 18-30 и 70-80 лет.

В Казани за сутки выявили 20 новых случаев, 10 заболевших прибавилось в Лаишевском районе, по шесть - в Челнах и Дрожжановском районе, четыре случая выявлено у жителей Нижнекамского района, по два - Альметьевского и Арского районов, по одному - в Зеленодольском, Кукморском и Тукаевском районах РТ. Также коронавирус нашли у двух жителей Чувашии, находящихся в РТ.

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Всего в Татарстане зарегистрировано 412 случаев коронавирусной инфекции, по Российской Федерации – 62 733 случая.